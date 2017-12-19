جامعة الجوف تفتح باب القبول للفصل الثاني

جوف - سكاكا :
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف فتح باب القبول – بمشيئة الله – إلكترونياً على بوابة القبول الالكتروني (https://edug.ju.edu.sa/ju/init) ابتداءً من يوم الاربعاء 2/4/1439هـ ، إلى نهاية يوم الثلاثاء 8/4/1439هـ علماً أنه لن يسمح بالتقديم بعد هذه الفترة.
وسوف يتم إعلان نتائج المرشحين للقبول يوم الخميس 10/4/1439هـ عبر البوابة الالكترونية والرسائل النصية لجوالات المتقدمين للذين تم ترشيحهم للقبول لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول حسب الموعد المحدد في الجدول الزمني أدناه , مع ملاحظة أنه لن نستقبل أي طلب لايقدم من خلال البوابة الالكترونية والمدة المعلنة كما انه لن يكون هناك أي عملية تسليم ملفات أو مستندات لعمادة القبول والتسجيل.
وتأمل عمادة القبول والتسجيل أن يلتزم جميع المتقدمين والمتقدمات للقبول مراعاة الدقة المتناهية في تعبئة البيانات علماً أن المتقدم أو المتقدمة يتحمل كافة التبعات النظامية في عدم مراجعته لبوابة القبول والتعرف على حالة الطلب ومواعيد إجراءات القبول حسب الجدول الزمني الموضح أدناه .
وقال الجامعة أنه في حالة وجود أي استفسار بشأن إجراءات القبول يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر البريد الإلكتروني dar@ju.edu.sa
شروط القبول بالجامعة:
• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية .
• أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
• أن لا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات (لاتقل سنة التخرج عن 1433/1434هـ) ـ
• أن يكون حاصل على اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم (القدرات + التحصيلي للكليات العلمية).
• أن لاتقل درجة اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم عن (50) للقبول في درجة البكالوريوس.
• أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة.
• أن يكون لائقاً طبياً .
• أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم .
• أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة .
• أن لا يكون مفصولاً من جامعة الجوف لأسباب أكاديمية أو تأديبية أو أي جامعة آخرى لأسباب تأديبية .
• لا يجوز قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس ، أو ما يعادلها للحصول على شهادة بكالوريوس أخرى.
• لا يجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى ومادونها سواء في نفس الجامعة أو غيرها.