“مواطن ورقيب”

تتولى الأجهزة الحكومية مسؤولية الرقابة على سلامة وجودة السلع والخدمات التجارية المقدمة للمواطنين والمقيمين ، وفي كل المجالات , الغذاء والدواء ومواد البناء وقطع الغيار .. الخ ، كذلك تقوم بوضع المواصفات والمقاييس التي تضمن سلامة المستهلك وممتلكاته .
لكن توفير المراقبين المؤهلين لتحقيق هذا الهدف بالعدد الكافي لجميع التخصصات وبكل الأوقات وفِي كل الأماكن أمر يصعب تحقيقه ومكلف جدا .
هذه الصعوبة والتكلفة العالية لا يجوز أن تحول دون العمل على تحقيق ذلك الهدف والمطالبة به دائماً .
في هذا المقال آلية مقترحة لسد العجز في العدد اللازم للمراقبة وفِي الحدّ من ارتفاع تكاليفها ورفع كفاءتها ، إذ يمكن الاعتماد على المواطن المتطوع بعد اجراء تأهيل معقول وفحص مناسب ليكون عوناً للمختصين بالجهات الرسمية بالإبلاغ عن أية مخالفة أو غش في المواصفات أو الصلاحية للاستعمال الآدمي .
فكم من متقاعد قادر وراغب بالمساهمة بهذه الرقابة ، وكم من مواطن مستعد للتدريب والتأهيل ليكون عيناً وعوناً للاجهزة الرسمية المعنيّة بالسلامة الغذائية ومراقبة الاسعار والاوزان والنظافة العامة وشروط النقل والتخزين ورخص العاملين الصحية وشروط العمل الخ . أظنهم كثر ، رجالا ونساء .
هذا الدور الذي يلعبه المواطن المتطوع المؤهل والمرخّص له رسمياً بعمل الرقابة يقلل العبء على الأجهزة الحكومية ويحقق لها تواجداً في كل الأماكن وجميع الأوقات ، ويكفي عنصر الردع المتوفر بذلك ، لاعتقاد المخالف والغشاش في الاسواق والمطاعم والورش والمراكز التجارية والخدمية كافة أن أي مواطن هو رقيب مرخص بالسؤال والضبط للمخالفة .
ولدواعي العدل وضمان حقوق الأطراف كافة ، يكون إيقاع العقوبة وتقريرها وتحصيلها من اختصاص الموظفين الرسميين وحدهم لا المراقبين المتطوعين .
ولضمان أخذ بلاغات واشعارات اولئك المتطوعين بجديّة واهتمام ، ولكسب ثقتهم واستمرار عطائهم ولزيادة فعالية دورهم يكون البلاغ آليا ، وتزود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصورة منه ، لتقوم الهيئة بمتابعة الإجراء الذي اتخذته كل جهة مختصة بشأن تلك البلاغات التي يقدمها المراقبون المتطوعون ، اذ لايعقل أن تهمل ملاحظاتهم وبلاغاتهم ويرتجى نتائج إيجابية لدورهم الرقابي .
ولما كانت المخالفات تتضمن عادة عقوبة مالية ، فإن من الحق والحافز تخصيص جزء منها لأولئك المراقبين المساهمين بكشف الغش وردعه ، تحقيقاً للامن الصحي والسلامة العامة بالمجتمع .
والله ولي التوفيق والسداد
الجوف 19 ديسمبر 2017
“مواطن ورقيب”
تتولى الأجهزة الحكومية مسؤولية الرقابة على سلامة وجودة السلع والخدمات التجارية المقدمة للمواطنين والمقيمين ، وفي كل المجالات , الغذاء والدواء ومواد البناء وقطع الغيار .. الخ ، كذلك تقوم بوضع المواصفات والمقاييس التي تضمن سلامة المستهلك وممتلكاته .