جوف - سكاكا – "محمد المغرق" :
احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار “اللغة العربية والتقنيات الجديدة”، تعزيزاً لانتشار اللغة العربية على اعتبارها البيئة الفكرية للطلاب والطالبات، وتمثل هوية ينبغي التمسك بها لما لها من تاريخ عظيم.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم خلال كلمته التي ألقاها في حفل اللغة العربية الذي أقامه مكتب التعليم في سكاكا”بنين” “لنتأمل أن الله عز وجل اختار اللغة العربية لغةً لكتابه الخالد، وعلينا ونحن معنيون بتربية الجيل وتعليمهم أن نغرس فيهم الاعتزاز باللغة العربية وحبها واستشعار جمالها”.
وأشار السالم إلى الشعار الذي أتى به هذا اليوم في هذا العام، وهو ربط اللغة بالتقنية والحاجة إلى استثمار وتوظيف التقنية الحديثة لتعليم اللغة ونشرها، وقال “لعلنا نستحضر ضعف تواجد اللغة العربية في عالم الانترنت، فهي الأقل حضوراً فيه، رغم أنها الأكثر اتساعاً من حيث العدد، مما يحتم على المؤسسات التعليمية ومؤسسات أكاديمية لإيجاد مواقع تخدم اللغة العربية في التقنية الحديثة وعالم الانترنت”.
من جانبه، أشار مدير مكتب التعليم في سكاكا “بنين” إلى “أهمية الاحتفاء في هذا اليوم العالمي للغة العربية وعدم الاكتفاء به في يوم بل على مدار العام، ونفخر أن يكون الاحتفاء للغة العربية لبث الروح بين أبناء الجيل وحثهم على استخدام لغتنا الفصحى في جميع الأوقات، اللغة العربية ستبقى بقوتها بالرغم من كل المؤثرات الخارجية، وإن تفعيل اليوم العالمي يتطلب متابعة لغتنا طوال العام الدراسي ومعالجة الأخطاء اللغوية وتقويمها فنياً”.