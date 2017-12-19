احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية العلوم الإدارية والإنسانية وشؤون الطلاب تحتفلان بالعربية

جوف - سكاكا :
برعاية معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري مدير جامعة الجوف أقام قسم اللغة العربية بكلية العلوم الإدارية والإنسانية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك يوم الإثنين 30/3/1439هـ على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية، من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحاً.
وقد حضر الحفل سعادة الأستاذ الدكتور نجم الحصيني وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وسعادة الدكتور هزاع الفويهي عميد شؤون الطلاب، وعدد من عمداء الجامعة ووكلاء كلياتها، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلاب الجامعة.
وبدأ الحفل الذي اشتمل على فقرات علمية وأدبية متنوعة بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب إقوام أديب أحد طلاب المنح في وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ثم عقدت ندوة علمية بعنوان : ( اللغة العربية والتقنيات الجديدة) شارك فيها عدد من أساتذة قسم اللغة العربية، فقدم سعادة الأستاذ الدكتور عبد الباقي حسين ورقة علمية بعنوان: ( أهمية اللغة العربية في الحفاظ على الهوية الثقافية )،أكد فيها أنَّ علاقة اللغة العربية بالحضارة العربية والإسلامية هي علاقة الروح بالجسد فهي لسان القرآن وصوت الإسلام ، وهي التي قدَّمت للحضارة الإنسانية في أزهى عصورها أدوات التفكير والإبداع ، والبحث في مجالات العلوم والفنون والآداب والترجمة والفلسفة ، وكانت منبعًا للثقافة والوحدة ، ورمزًا للتواصل والخصوصية الحضارية. وتحدث سعادة الدكتور غازي السهلي عن (أثر التقنيات الجديدة في خدمة اللغة العربية)، و استفادة اللغة العربية من الشبكة العنكبوتية عن طريق كثير من المواقع المتخصصة في العربية، وكيف كان لوسائل التواصل الاجتماعي أثر في خدمة اللغة، فالعربية لغة حية متجددة تستطيع أن تواجه التحديات في كل عصر.
وتناول الأستاذ علي القرني في موضوعه: (اللغة العربية والتقنيات الحديثة: موسوعة أدب أنموذجاً) انطلاقة مؤسسة أدب عام 1999م، عبر مشاريع متعددة لدعم التواجد الثقافي والأدبي العربي على شبكة الإنترنت، والخدمات التي قدمتها للغة العربية بالتوثيق والترجمة والتأليف، وتنظيم ورش عمل لتطوير المهارات الكتابية، وكذلك بالإشراف على العديد من الأنشطة من مهرجانات ثقافية وأمسيات أدبية ومواقع إلكترونية. وقد أدار الندوة سعادة الدكتور أحمد بن عبد العزيز المهوس.
وبعد انتهاء الندوة شرف معالي مدير الجامعة الحفل ، وألقى سعادة الدكتور أحمد بن مضيف السفياني رئيس قسم اللغة العربية كلمة القسم التي أجاب فيها عن سؤال كبير مفاده: ما أهمية اللغة العربية؟ فالعربية ليست لغة القرآن والدين، ولغة الثقافة، ولغة الآباء والأجداد فحسب، بل إنها اشتملت على خصائص وميزات أخرى بوأتها المكانة الرفيعة التي استحقتها. وربط سعادته بين اللغة والبعد الاقتصادي كاشفاً عن علاقة اللغة بالاقتصاد قوة وضعفاً، وموضحاً أوجه العناية منقطعة النظير التي توليها المملكة العربية السعودية للغة العربية.
وكان قسم اللغة العربية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب قد نظم مسابقة لطلاب الجامعة في الإلقاء شعراً ونثراً ،فألقى طالبان من الفائزين قصيدتين على المسرح، وهما :الطالب/ مهدي الشمري، والطالب/ ومازن الرويلي، ونال أداؤهما الإعجاب والتقدير.
ثم ألقى الطالب عبد الفياض ناسوتيون أحد طلاب المنح في وحدة اللغة العربية لغير الناطقين بها أبياتاً من معلقة الشاعر زهير بن أبي سلمى، ولاقى أداؤه استحسان الحاضرين.
بعد دلك ألقى معالي مدير الجامعة كلمة قال فيها:” إننا لا نحتفي باللغة العربية في يوم واحد بل نحتفي بها يومياً عن طريق مليار ونصف من المسلمين يستخدمونها في عباداتهم”.
وأكد معاليه أن اللغة العربية لم تعد اللغة العلمية الأولى، ولا تستخدم كالإنجليزية أو غيرها من اللغات، ما يحملنا مسؤولية كبيرة لإعادتها إلى الواجهة.
وفي ختام كلمته أعرب عن شكره لقسم اللغة العربية ، وأشاد بجهود المهتمين والقائمين على مثل هذه الفعاليات.
وفي نهاية الحفل قام معالي مدير الجامعة بتكريم الفائزين بمسابقة الإلقاء، وتكريم المشاركين في دورة الكتابة الوظيفية.