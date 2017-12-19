الشمري يستعرض الفرص الاستثمارية في الجوف مع الجهات ذات العلاقة

جوف - عبدالعزيز الحموان :
ترأس وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري اجتماعاً لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .
وضم الاجتماع أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور جهز بن برجس الشمري ورئيس الغرفة التجارية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة .
في بداية اللقاء أكد وكيل الإمارة على تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبة على ضرورة إيجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة لرجال وسيدات الأعمال وعرضها بشكل مستمر وفق آلية واضحة لتصل للجميع .
وقال الدكتور الشمري أن على الغرفة التجارية دور مهم لإيجاد الفرص المناسبة والتركيز على المواقع المتميزة، لافتاً على أن هناك قوة شرائية جيدة في المنطقة من شأنها استقطاب المستثمرين، وأن على الغرفة أيضاً تقديم المعلومات الكافية للمستثمرين سواء من خلال اللقاءات أو من خلال نشر عقد ورش العمل والندوات والمحاضرات والمنتديات الاقتصادية، وإيضاح الفرص المتاحة من خلال صناديق الاستثمار المتعددة .
وأكد وكيل الإمارة على دعم إمارة المنطقة وتذليل كافة العقبات إن وجدت وذلك بتوجيه من سمو أمير المنطقة وسمو نائبة في سبيل استقطاب المستثمرين وتشجيعهم في المجالات المتعددة في المنطقة ومحافظاتها .
بعد ذلك تحدث رئيس غرفة الجوف المهندس ماجد الرويلي عن أهمية هذا اللقاء ودور الغرفة أيضاً في دعم الاستثمار ، لافتاً أن تم تفعيل القسم النسائي لسيدات الأعمال وبدأ بنشاطه من خلال استقطاب سيدات الأعمال للاسثمار في المنطقة، وأن الغرفة تعمل على عقد شراكة لعدد من الجهات التي من شأنها زيادة الفرصة الاستثمارية للمنطقة .
وقد أكد أمين المنطقة المهندس عجب القحطاني في كلمته على التعاون التام بين الأمانة والبلدية مع القطاعات الأخرى ذات النشاط الاستثماري وأنها تدعم كل جهود تلك الجهات من أجل زيادة تلك الفرص لكونها تعتبر داعماً أساسياً للبلديات.
فيما أوضح مدير عام فرع هيئة السياحة الدكتور جهز الشمري أن الهيئة العامة للسياحة لا تتوانى في تقديم الدعم والمساندة للجهات المستثمرة، وخاصة الاستثمارات السياحية، مؤكداً التعاون التام مع الجميع .
بعد ذلك استمع وكيل الإمارة للحضور وتمت مناقشة النقاط التي تم طرحها والتأكيد على تذليل العقبات التي تواجه الفرص الاستثمارية في المنطقة.