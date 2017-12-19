جوف - سكاكا :
جامعة الجوف تفتح باب القبول للطلاب والطالبات السعوديين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي1438-1439هـ
يسر عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف أن تعلن لجميع الطلاب والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بجامعة الجوف للفصل الدراسي الثاني, فتح باب القبول – بمشيئة الله – إلكترونياً علىبوابة القبول الالكتروني (https://edug.ju.edu.sa/ju/init) ابتداءً من يوم الاربعاء2/4/1439هـ ، إلى نهاية يوم الثلاثاء8/4/1439هـعلماً أنه لن يسمح بالتقديم بعد هذه الفترة.
وسوف يتم إعلان نتائج المرشحين للقبول يومالخميس10/4/1439هـ عبر البوابة الالكترونية والرسائل النصية لجوالات المتقدمين للذين تم ترشيحهم للقبول لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول حسب الموعد المحدد في الجدول الزمني أدناه , مع ملاحظة أنه لن نستقبل أي طلب لايقدم من خلال البوابة الالكترونية والمدة المعلنة كما انه لن يكون هناك أي عملية تسليم ملفات أو مستندات لعمادة القبول والتسجيل.
وتأمل عمادة القبول والتسجيل أن يلتزم جميع المتقدمينوالمتقدماتللقبول مراعاة الدقة المتناهية في تعبئة البيانات علماً أن المتقدم أو المتقدمة يتحمل كافة التبعات النظامية في عدم مراجعته لبوابة القبول والتعرف على حالة الطلبومواعيد إجراءات القبول حسب الجدول الزمني الموضح أدناه .
وفي حالة وجود أي استفسار بشأن إجراءات القبول يمكن التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر البريد الإلكتروني dar@ju.edu.sa
الجدول الزمني لقبول الطلاب والطالبات
للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438/ 1439 هـ
النشاط التاريخ الميلادي التاريخ الهجري اليوم
بداية تقديم طلبات القبول على بوابة القبول الإلكتروني لجامعة الجوف
https://edug.ju.edu.sa/ju/init 20/ 12 / 2017م 2/4/1439هـ الاربعاء
آخر موعد للتقديم للقبول وإغلاق البوابة الالكترونية 26/ 12/2017 م 8/4 /1439هـ الثلاثاء
بداية إعلان نتائج القبول عبر البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جوالات المرشحين للقبول 28/ 12/2017م 10/ 4/1439هـ الخميس
بداية تثبيت طلب القبول من خلال البوابة الالكترونية للقبول 28/ 12/2017م 10/ 4/1439هـ الخميس
نهاية تثبيت طلب القبول وإغلاق القبول للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438هـ/1439هـ 1/ 1/2018م 14/ 4 /1439هـ الاثنين
الكليات والتخصصات المتاحة
الكلية القسم طلاب طالبات المقر الدرجة العلمية القسم بالثانوية العامة اختبارات قياس شروط التقديم / ملاحظات
انتظام انتظام
العلوم رياضيات متاح متاح سكاكا بكالوريوس طبيعي قدرات + تحصيلي سيكون القبول مباشرة على أحد هذه التخصصات حسب النسبة الموزونة
فيزياء متاح متاح
كيمياء متاح متاح
أحياء متاح متاح
الشريعة والقانون الشريعة والقانون متاح متاح سكاكا بكالوريوس طبيعي / شرعي قدرات سيكون القبول على كلية الشريعة والقانون وبعد اجتياز المستوى الثاني يتم تخصيص الطلبة حسب المعدل التراكمي والمقاعد الشاغرة على قسمي الشريعة أو القانون .
العلوم الإدارية والإنسانية دراسات إسلامية متاح متاح
سكاكا بكالوريوس طبيعي / شرعي قدرات
لغة عربية متاح متاح
لغة انجليزية متاح متاح
محاسبة متاح متاح
المجتمعبسكاكا اللغة الانجليزية متاح متاح سكاكا انتقالي طبيعي / شرعي قدرات
يمنح درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية والإنسانية بسكاكا بعد إنهاء متطلبات كلية المجتمع و كلية العلوم الإدارية والإنسانية بسكاكا
العلوم والآداب بطبرجل الرياضيات متاح متاح
طبرجل بكالوريوس طبيعي قدرات + تحصيلي سيكون القبول مباشرة على أحد هذه التخصصات حسب النسبة الموزونة
علوم الحاسب والمعلومات متاح متاح
فيزياء متاح متاح
اللغة الانجليزية متاح متاح
طبيعي / شرعي
قدرات
إدارة الأعمال متاح غير متاح
اللغة عربية متاح متاح
المجتمع بطبرجل الإدارة المالية
متاح غير متاح
طبرجل تأهيلي طبيعي / شرعي قدرات يمنح درجة الدبلوم التأهيلي من كلية المجتمع بطبرجل
لغة إنجليزية متاح متاح انتقالي
يمنح درجة البكالوريوس من كلية العلوم والآداب بطبرجل بعد إنهاء متطلبات كلية المجتمع و كلية العلوم والآداب بطبرجل
العلوم والآداب بالقريات الرياضيات متاح متاح القريات بكالوريوس طبيعي قدرات + تحصيلي سيكون القبول مباشرة على أحد هذه التخصصات حسب النسبة الموزونة
كيمياء متاح متاح
فيزياء متاح متاح
دراسات إسلامية متاح متاح
طبيعي / شرعي قدرات
لغة عربية متاح متاح
اللغة الانجليزية متاح
متاح
المجتمع بالقريات الإدارة المالية
متاح متاح القريات تأهيلي طبيعي / شرعي قدرات يمنح درجة الدبلوم التأهيلي من كلية المجتمع بالقريات
شروط القبولبالجامعة:
• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية .
• أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
• أن لا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات (لاتقل سنة التخرج عن 1433/1434هـ) ـ
• أن يكون حاصل على اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم (القدرات + التحصيلي للكليات العلمية).
• أن لاتقل درجة اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم عن (50) للقبول في درجة البكالوريوس.
• أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تحددها الجامعة.
• أن يكون لائقاً طبياً .
• أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم .
• أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة .
• أن لا يكون مفصولاً من جامعة الجوف لأسباب أكاديمية أو تأديبيةأو أي جامعة آخرى لأسباب تأديبية .
• لا يجوز قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس ، أو ما يعادلها للحصول على شهادة بكالوريوس أخرى.
• لا يجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى ومادونها سواء في نفس الجامعة أو غيرها.