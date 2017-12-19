مدني#سكاكا يسيطر على حريق في مبنى ويخلي 14 حالة

جوف - سكاكا :
قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي أنه في تمام الساعة ( ٤٤ :١٧) من يوم الثلاثاء الموافق ١-٤-١٤٣٩ هـ تبلغنا عن حادث حريق منزل بحي المحمدية وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين ان الحادث عبارة حريق مخلفات بمنور مبنى مكون من ٣ أدوار وتم إخلاء ١٤ شخص من المبنى وإخماد الحريق ولَم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.
والدفاع المدني اذ يتمنى السلامة للجميع يأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والمحافظة على النظافة العامة ومراعاة إرشادات السلامة في المنازل.