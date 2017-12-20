نادي مدرسة الحي بالأضارع يقيم سباق التتابع

جوف - الأضارع - قبيّل الشمري :
ضمن أنشطة نادي مدرسة الحي بإبتدائية الأضارع وبالشراكة مع بلدية أبوعجرم أقيم سباق التتابع للمرحلة الإبتدائية بإشراف مشرف المجال الرياضي محسن عمير الشمري يوم الأثنين ٣٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ وقد خصص لعمر ٩ – ١٢ سنة بمشاركة ٣٠ لاعبا ويعتبر هذا السباق الأول من نوعه الذي يقام على ملاعب البلدية بمركز الأضارع وقد تم تقسيم المتسابقون إلى أربعة مجموعات وجاءت النتائج على النحو التالي فاز بالمجموعة الأولى اللاعبان إبراهيم بدر وعبدالله عقيل وفاز في المجموعة الثانية اللاعبان بشار ساهي ومحمد الحميدي وفي المجموعة الثالثة فاز اللاعبان ريان منيف وصقر فدغم فيما فاز بالمجموعة الرابعه اللاعبان بندر رضاء وريان خالد وفي نهاية السباق قام مدير نادي مدرسة الحي بإبتدائية الأضارع طراد بن سالم الشمري بتوزيع الجوائز على الفائزين