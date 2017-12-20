مدرسة بالجوف تدمج اللغة العربية بالتقنية

جوف -سكاكا – محمد المغرق :
دمجت مدرسة الرحمانية الابتدائية الأهلية بسكاكا اللغة العربية بالتقنية من خلال مبادرة “جوجل الرحمانية اللغوي” والتي أطلقتها المدارس بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار اللغة العربية والتقنيات الحديثة.
وأوضح قائد المدرسة الأستاذ عبدالله بن فلاح الحربي إن مبادرة “جوجل الرحمانية اللغوي” تأتي ضمن برنامج الفرسان الذي تقيمه المدرسة بجميع فروعه، وهي: الشعر العربي، التهجئة، الإملاء، الخط، الخطابة، الإلقاء، جدول الضرب، الحوارات الإنجليزية.
وقال إن المبادرة تستهدف جميع طلاب المدرسة بالمدرسة وتهدف إلى اكتشاف مواهب الطلاب في اللغة العربية والرياضيات، وغرس حب اللغة العربية لدى الطلاب، وتنمية روح المنافسة الشريفة لدى الطلاب، وإحياء مهارة الإعراب عند الطلاب، وإتقان بعض المهارات الصفية في كتاب لغتي والرياضيات، وإثراء الطلاب المتميزين في اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية.
وبين آلية التنفيذ للمبادرة، بداية من حصر المهارات اللغوية في منهج الصفوف العليا، وعمل اختبار مبدئي للطلاب لقياس معرفتهم المسبقة بالإعراب، عمل نماذج تدريبية للطلاب ثم توزع على الطلاب، ويستمر التدريب من المعلم للطلاب مدة أسبوعين، وعمل تصفية أولية لقياس مدى التغير في مستوى الطلاب، واختبار نهائي بحضور فريق اللغة العربية وإدارة المدرسة ومشرف المادة، ويعطى الطلاب كلمات يبحثون فيها عن أبيات تتعلق بها من حفظهم لأبيات شعرية محددة بخمسين بيت شعري من بحور الشعر العربي على غرار البحث بجوجل، وبالختام تكريم الفائزين بجوائز قيمة.