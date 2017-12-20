مدير “تعليم الجوف”: الرؤية والرسالة عمل استراتيجي لأي مؤسسة

جوف - سكاكا – عقلاء الحسيب :
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم أهمية العمل بهذه المرحلة لتحديد مسار الإدارة في الفترة القادمة، “ورفع الهمم لتحقيق مزيد من الانجاز لتعليم الجوف وأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فصياغة الرؤية والرسالة هو عمل استراتيجي لأي مؤسسة”.
وأضاف في ورشة العمل التي نظمتها إدارة التخطيط والتطوير لصياغة رؤية ورسالة وقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف “نفخر بالرؤية والرسالة الموجودة والتي شارك في صيغتها بعض الزملاء واستمرت عدت سنوات وهي المعتمدة لدى بيت الخبرة عند حصول الإدارة على شهادة الجودة الأيزو”.
وبين السالم أن الإدارة بحاجة لإعادة صياغة الرؤية بسبب طبيعة المرحلة، وتجدد المتغيرات، ووجود رؤية الوطن الطموحة 2030، وسعي الإدارة من خلال المشروع التطويري “البوصلة”، وتحقيق معايير التميز.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التخطيط الأستاذ أحمد بن ضامن الزيد أن ورش العمل استعرضت رؤى ورسائل محلية وعالمية وناقش المشاركين بشكل إيجابي صياغة رؤية الإدارة، وسوف تعقد ورش أخرى حتى تكتمل الصياغة بعد إشراك المجتمع فيها.