برعاية السبيعي الخيرية نفذت تواد الأسرية بالجوف برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج

جوف - سكاكا :
اقامت جميعة تواد الأسرية بالجوف دورة لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج والتي تهدف إلى توعية الشباب والفتيات بطبيعة الحياة الزوجية وتنمية مهاراتهم في التعامل مع حياتهم الجديدة .
وقُدم البرنامج بدعم كريم وسخي من مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي .
ويهتم البرنامج بالجوانب الشرعية والصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية .
واستهدف البرنامج خلال عام ٢٠١٧م ما يزيد على (٣٠٠) شاب وفتاة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تواد الأسرية بالجوف الدكتور عبدالحكيم الحميد أن
جمعية تواد الأسرية تسعى إلى إقامة مثل هذه الدورات الهادفة والتي يقدمها مجموعة من المختصين الاجتماعيين والنفسيين والتربويين ممن لهم خبرة ودراية في هذا المجال .
وبين الحميد أن البرنامج شمل معظم محافظات ومراكز منطقة الجوف منها سكاكا ودومة الجندل وطبرجل ومركز صوير وغيرها.
وقدم د.الحميد شكره وتقديره لمؤسسة محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لدعمها السخي لمثل هذه الدورات والبرامج الهادفة التي تنعكس على استقرار الأسرة والمجتمع ، داعياً الله عز وجل أن يجزل المثوبة للمؤسسين والقائمين على مؤسسة السبيعي الخيرية والتوفيق والسداد لمن حضر مثل هذه البرامج .