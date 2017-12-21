شرطة الجوف توضح ملابسات فيديو “المضاربة والدهس” بالقريات

جوف - القريات :
كشفت شرطة منطقة الجوف ملابسات الفيديو المنتشر لمضاربة ومحاولة دهس بمحافظة القريات.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس أنه إشارة لمقاطع الفيديو المنتشرة لمضاربة بين أشخاص، وقيام قائد مركبة بمطاردة شخص محاولا دهسه كذلك، ورد لمركز شرطة المطار بمحافظة القريات، في السادسة من مساء الاربعاء (20 ديسمبر 2017)، تقرير دوريات الأمن المتضمن بلاغ شخصين بالعقد الثاني من العمر عن قيام قائد مركبة من نوع هايلكس بالصدم العمد لمركبتهم من نوع متسوبيشي، “الذي حاول دهس شخص بالمقطع المنتشر”، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب. وعند أخذ إجراءات الاستدلال، حضر قائد المركبة الهايلكس وإدعى على نفس الأشخاص بالاعتداء عليه وعلى زميله ( بالعقد الثاني من العمر).
وتم استكمال اجراءات الاستدلال الأولية مع جميع الاطراف وإشعار النيابة العامة وإيداع الحدث دار الملاحظة الاجتماعية وإيقاف باقي الأطراف.