افتتاح مركز زراعة قوقعة الأذن بتخصصي الجوف

جوف - سكاكا :
أعلنت صحة الجوف عن افتتاح مركز زراعة قوقعة الأذن بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف, لاستقبال الحالات من جميع مناطق الشمال .
وأوضحت أن المركز يحتوي على وحدة سمعيات وتخاطب تظم كوادر مدربة تعمل على تأهيل المريض للزراعة, وتأهيله بعد الزراعة, لافتاً النظر إلى أنه تم إجراء 18 عمليه جراحية ناجحة من بينهم أطفال, وأن هناك 20 مريضاً لايزالون بقوائم الانتظار تم جدولتهم لإجراء عمليات الزراعة .
وكانت وزارة الصحة قد أطلقت مؤخراً تطبيق “صحة ” الإلكتروني لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين .
وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق (الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف ) وبعدها سيتم تعميمه ليشمل مناطق المملكة كافة .
وتتخلص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن الواحدة ظهرا إلى منتصف الليل خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض التي بإمكانه مشاهدتها من خلال هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها .
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