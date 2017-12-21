بحضور مدير تعليم سكاكا طلاب ثانوية بدر بن عبدالعزيز يحتفلون باليوم المفتوح

جوف - فوزي المحيسن :
بحضور مدير تعليم سكاكا الأستاذ فايز بن حمدان الرمان والوفد الزائر من وزارة التعليم ومدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ علي البيالي ومشرف الإدارة المدرسية الأستاذ فوزي الرمان ومشرف التربية الفنية بمكتب تعليم سكاكا الأستاذ خالد المحيسن والأستاذ سلطان الشمري مشرف شؤون معلمين بمكتب تعليم سكاكا، ومدير مركز طب الأسرة بحي المعاقلة الدكتور / أحمد عبدالرحيم محمود نفذت ثانوية الأمير بدر بن عبدالعزيز بسكاكا اليوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 1439 حفل اليوم المفتوح، بدأ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم، ثم قدم مدير المدرسة الأستاذ حسن المضيان خلال كلمته الذي ألقاها بهذه المناسبة الشكر والأمتنان لمدير تعليم سكاكا والوفد الوزاري والمشرفين التربويين وعدد من أولياء أمور الطلاب على مشاركتهم هذا الحفل، مؤكداً أنها حافز لهم لبذل مزيد الجهد والأبداع كما شكر أبناءه الطلاب على مابذلوه من جهد وتعاون مع إدارة المدرسة.
وثم قدم كلمة طلاب المدرسة الطالب عمر عبدالعزيز المعيقل قدم من خلالها كلمات الشكر والتقدير للطاقم الإداري والمعلمين وكذلك الطلاب على جهودهم المبذوله.
وأعد طلاب المدرسة مقرات وأجنحة داخل فناء المدرسة عبارة عن صياوين وبيوت الشعر وأعدوا بها القهوة والشاي والمأكولات الشعبية والجلسات على الطريقة التراثية.
وشارك أطفال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالجوف برفقة رئيس النادي الأستاذ عبدالله المريح في الألعاب والمسابقات والتكريم.
وأختتم بهذا اليوم نهائي دوري فصول المدرسة وتكريم الثاني ثانوي بكأس البطولة وميداليات المركز الأول.