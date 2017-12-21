إدارة “تعليم الجوف” تعلن التصفيات النهائية لمشروع العمل التطوعي في الميدان

جوف - سكاكا – أمل الشبيب:
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، نتائج المدارس الفائزة على مستوى المنطقة في التصفيات النهائية لمشاريع العمل التطوعي في الميدان.
وأوضحت منسقة البرنامج الأستاذة لطيفة بنت عبدالرحمن العلي أن المشاريع التطوعية بالميدان تخضع لإطار وزاري تنظيمي، من خلاله يتم تمكين المدرسة من استثمار الامكانات المتاحة للاندماج مع المجتمع والتفاعل معه، ويهدف إلى تعزيز المبادرات التطوعية للطالبات ونشر ثقافته وتنمية قيمه الأصلية.
وجاءت النتائج كالتالي: المركز الأول مشروع سفراء الــرســالة لمدارس منهاج الرسالة بسكاكا، المركز الثاني مشروع نحو خط أجمـل لمجمع الأضـارع، المركز الثالث مشروع حافلتي تقرأ لمدارس ريـاض الصالحين بسكاكا، المركز الرابع مشروع عبق التطوع مدرسة الرابعة الابتدائية بدومة الجندل، المركز الخامس لمشروع عربة المعرفة مدرسة الرفيعة الابتدائية، المركز الخامس مكرر لمشروع English For all مدرسة الرفيعة المتوسطة، المركز السادس لمشروع السلة الغذائية مدرسة الأولى الابتدائية باللقائط، المركز السادس مكرر لمشروع غراس الخير مدرسة الحادية والعشرون الابتدائية بسكاكا، المركز السابع لمشروع معاً في طريق الخير مدرسة الحادية عشر المتوسطة بسكاكا، المركز السابع المكرر لمشروع شتاء دافــئ مدرسة أبو عجرم الابتدائية.