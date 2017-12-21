تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة: طب الاسنان بجامعة الجوف تنجح بإجراء عملية نادرة لرضيعة في يومها الثالث عشر

جوف - سكاكا :
نجح مركز العيادات الاستشارية بكلية طب الأسنان في جامعة الجوف بإجراء عملية جراحية نادرة طبياً بمنطقة الجوف، لأول حالة وهي مولودة في يومها الثالث عشر، حيث كانت تعاني من تشوه خلقي بالفم، تطلب على إثره التدخل بإجراء هذه العملية.
وقد نجح الفريق الطبي بقيادة عميد الكلية ووكيل الجامعة د. بدر بن كريم الزارع بتصحيح التشوه بما يمكِّن الطفلة من الرضاعة بشكل طبيعي.
وذكر د. الزارع أن هذه الحالة نادرة ونسبتها واحد من كل ثلاثين ألف مولود، مشيراً إلى أن الفريق قد أعد خطة علاجية محكمة للتعامل مع الحالة خلال وبعد العملية.
وأعرب الدكتور الزارع عن اعتزازه لكون الجامعة وعياداتها الطبية قد كفت بذلك المجتمع المحلي عناء السفر إلى العاصمة الرياض وغيرها من المدن الكبرى لمراجعة المراكز الطبية المتقدمة، حيث تعتبر عيادات الجامعة الجهة الوحيدة في منطقة الجوف التي تجري هذا النوع من العمليات إضافةً إلى زراعة الأسنان، مشيداً بالدعم الذي تتلقاه الكلية من معالي مدير الجامعة، وبالطواقم البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً.