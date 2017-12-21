ب رعاية مدير تعليم صوير : ابتدائية عبدالله بن مسعود تختتم أنشطتها بالجوائز القيمة والتكريم المتميز FG falah g الرد

جوف -عطالله قياض - صوير:
برعاية مدير مكتب التعليم بصوير الأستاذ/حمود بن باقي الرويلي وحضور مشرف الإعلام التربوي بمكتب التعليم بصوير الأستاذ/فلاح بن زيدان الرويلي وتغطية من مكتب التعليم بصوير وسناب صوير
أقامت مدرسة عبدالله بن مسعود وبرنامج التربية الفكرية بصوير اليوم الخميس
3/4/1439 هـ بحضور مدير مكتب التعليم
حفل أنشطتها الختامي تزامنا مع اليوم المفتوح
وختام برنامج ( تميزي بإنضباطي ) والذي أستمر لخمسة عشر أسبوعاً وتم توزيع والسحب فيه على اكثر من 15 عشر دراجة هوائية
وبدأت فقرات اليوم المفتوح بفعاليات متنوعه اشتملت على التاجر الصغير
تكريم من مدير المكتب وقائد المدرسة لــ:
-الطلاب المنضبطين بالحضور
-الطلاب المتفوقين والمتميزين
-تكريم طلاب التربية الخاصة
-السحب على الدراجات الهوائية
-تكريم الأستاذ/عطاالله بن قياض الرويلي
لجهودة المتميزة في الإعلام التربوي ومتابعته البرامج المنفذة
-تكريم معلمي اللغة العربية
الأستاذ/مناحي بن هزاع الرويلي
الأستاذ/رائد بن خليف الرويلي
الأستاذ/يزيد بن فايز الرويلي
لجهودهم المتميزة في تفعيل اليوم العالمي للغة العربية
-تكريم من المدرسة لمدير مكتب التعليم بصوير
الأستاذ/ حمود بن باقي الرويلي
لتعاونه الدائم وجهوده في تذليل العقبات في سبيل دعم الميدان التربوي
-تكريم من المدرسة لمشرف الإعلام التربوي بمكتب التعليم بصوير الأستاذ /فلاح بن زيدان الرويلي
لدعمه الدائم لأنشطة المدرسة الإعلامية وتواصله الدائم
-تكريم من المدرسة لسناب صوير ممثلا
بالأستاذ /عبدالحميد بن زايم الرويلي
لحضوره ومشاركته ونشر انشطة المدرسة
كما القى قائد المدرسة
الأستاذ /فهد بن مصلح الدرعان
كلمة بالمناسبة حث فيها الطلاب على الجد والإجتهاد و بين فيها ان الجوائز مستمره بمشيئة الله وهي من نصيب كل مجتهد ومتميز ومواظب
ثم تم توزيع الجوائز وشهادات الشكر على الطلاب وشهادات الشكر لمنسوبي المدرسة الذين تميزوا خلال الفصل الدراسي بالتعاون المثمر الذي انعكس بدوره على مستوى الطلاب وإقبالهم على المشاركة بجميع الأنشطة المقامة في المدرسة .
هذا وفاز بالسحب على الدراجة الهوائية
الطالب عبدالملك مليح
والطالب زيدان صالح
والطالب منذر موافق
وقدمها لهم مدير المكتب وبارك لهم وتمنى لزملائهم التوفيق في قادم الايام والمسابقات
وبعد نهاية فقرات الحفل توجه مدير المكتب وقائد المدرسة والمعلمين لركن التاجر الصغير واطلعوا على مافي جعبة ابنائنا الطلاب
وأشادوا بالتميز وشجعوهم بالشراء منهم
كما اقبل الطلاب على الشراء من زملائهم التجار الصغار
هذا وفاز الطالب زيدان صالح بجائزة افضل تاجر
وختاماً لأنشطة اليوم المفتوح قدم مدير مكتب التعليم جزيل شكره وتقديره لمنسوبي مدرسة عبدالله بن مسعود لجهودهم البارزه وعمل الفريق الواحد داعيا الله لهم بالتوفيق والسداد ومزيداً من التميز والعطاء بما يخدم العملية التعليمية وأبنائنا الطلاب