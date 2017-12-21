نائب أمير الجوف : خادم الحرمين الشريفين رجل المرحلة وحامل لواء الإصلاح والتطوير

جوف - عبدالعزيز الحموان :
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، أن خادم الحرمين الشريفين رجل المرحلة الحالية بلا منازع ،حمل لواء الإصلاح والتطوير, وشهدنا منذ توليه مقاليد الحكم الكثير من التطورات التي تدعم الاقتصاد السعودي.
وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – : نحتفي اليوم بالعام الثالث على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية والتي شهدنا خلالها أن أولويته الأولى – حفظه الله – العناية والاهتمام بشعبة وحماية المنطقة من الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف ومحاربة الفساد والانطلاق بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال حزمة المشاريع التنموية التي أطلقت خلال العام الماضي ،وأهمها مشروع البحر الأحمر ونيوم شمال المملكة كما تنوعت المشاريع التنموية في قطاعات الكهرباء، والزراعة والمياه، والتعليم، والنقل، والصحة وشملت جميع مناطق المملكة .
وأضاف سموه : إن خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – رجل المرحلة الحالية بلا منازع حمل لواء الإصلاح والتطوير بمحاربته للفساد, شهدنا خلال المرحلة الماضية الكثير من التطورات التي تدعم الاقتصاد السعودي وتنعكس بشكل مباشر على رفاهية المواطن ودعم المشاريع
التنموية من خلال تحفيزه للقطاع الخاص بـ 72 مليار واهتمامه بمشاريع الإسكان وحساب المواطن وتوطين الوظائف والحد من الهدر المالي داخل القطاع الحكومي وتوجيه – حفظه الله – للوزراء بزيارة المناطق واستماعهم للمواطنين، واهتمام خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع الوطن الغالي وكان ذلك بإصدار عدد من الأوامر الملكية أبرزها تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وإنشاء جهاز أمن الدولة وربطها مباشرة بالملك .
ورفع نائب أمير منطقة الجوف الشكر، لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على ما حققه للوطن والمواطن وللأمتين العربية والإسلامية خلال الثلاث السنوات الماضية، داعياً الله عز وجل أن يديم على الوطن والمواطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ويمدهم بالصحة والعافية .