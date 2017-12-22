اللواء العطية: ميزانية المملكة ضمان لزيادة الاقتصاد الوطني

جوف - سكاكا :
رفع اللواء ذوقان بن معاشي العطية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1439 / 1440هـ.
ونوه اللواء ذوقان بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أثناء إعلان الميزانية العامة للدولة للعام 2018 التي تعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة ، وما جاء فيها من مضامين هامة نحو الاستمرار في مسيرة التنمية والتطوير لكل مناطق المملكة دون استثناء وزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه وإهتمامه – حفظه الله – بالمواطنين والمواطنات لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات ، بالإضافة إلى إطلاق جملة من البرامج لتحقيق أهداف وخطط رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، التي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة والتي واكبها هيكلة عدد من أجهزة الدولة .
وفي ختام التصريح سأل اللواء ذوقان المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ، وان يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار .