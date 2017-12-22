مدير الشؤون الإسلامية بالجوف : إنجازات عظيمة ومشاريع تنموية وتحولات حضارية لكافة أجهزة الدولة في عهد الملك سلمان

جوف - سكاكا :
أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف بالجوف عبيد بن عبدالله الجلال أن ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مناسبة غالية علينا جميعاً تستحق أن نقف عندها ونستحضر ماتم إنجازه وما تحقق في عهده من إنجازات عظيمة ومشاريع تنموية وتحولات حضارية من تطوير وتحديث لكافة أجهزة الدولة وإعادة بناءها مع المحافظة على الثوابت والتمسك بالوسطية سبيلا والاعتدال نهجا .
وقال الشيخ الجلال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :” إن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يقود حراكا تنمويا بحق في مجالات شاملة وفق استراتيجية تحقق للبلاد مستقبلا زاهرا ، وداخليا شهدت المملكة إصلاحات تنموية، لرفع الكفاءة واستدامة التنمية ومن ذلك انبثاق رؤية المملكة 2030 التي تحمل في مضامينها أهدافاً جليلة تحقق الرفاهية للمواطن وتحسن مستوى معيشته ، وتعزز من مكانته وليكون شريكا فاعلا في بناء وطنه، وقد لمسنا اثار هذه الرؤية بما تم من مبادرات تصب في مصلحة الوطن والمواطن, إضافة إلى مجموعة كبيرة من القرارات الهامة
والهادفة ومنها إنشاء لجنة لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد – وفقه الله – لامست تطلعات المواطنين, فقد واجه الملك سلمان الفساد بكل أشكاله وصوره بعدل وحزم ، أثمرت هذه اللجنة وحققت التطلعات من إنشائها وعلى الجميع دون استثناء” .
وأضاف ” لقد حظيت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين على المستوى الخارجي بمكانة عالية لها دورها المؤثر والمقدر في القمم التي تعقد أو في المحافل الدولية ، ولها أيضا دورها الفاعل والمؤثر تجاه قضايا المسلمين والوقوف معهم ، وعلى كل مواطن يفخر ويفاخر بما تحقق لهذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وتوج ذلك التلاحم الفريد المحبة الصادقة بين الراعي والرعية أثمرت أمنا واستقرارا , سائلا المولى عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالعون والتوفيق والتسديد , وأن يدبم علينا نعمة الأمن والأمان .