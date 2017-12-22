محافظ القريات : إنجازات كبيرة في مسيرة التنمية والتطوير والإصلاح حافلة بالعطاء

جوف -القريات :
رفع محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر باسمه وباسم أهالي القريات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم.
وأكد الجاسر أنّ هذه الذكرى غالية علينا والمشاعر تغمرها السعادة بما تحقق من الأمن والإنجاز والعطاء والاطمئنان لغد مشرق، لوطن غالٍ، وها نحن اليوم نعايش الذكرى الثالثة لعهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -بإنجازات كبيرة في مسيرة التنمية والتطوير والإصلاح حافلة بالعطاء حققت تنمية متوازنة توجت بإطلاق رؤية 2030 التي بدأت تتجسد على أرض الواقع ببرامج وخطط ومشاريع طموحه بشتى المجالات.
واختتم محافظ القريات كلمته سائلا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار والرخاء.