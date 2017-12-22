شرطة الجوف تطيح بـ5 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو وتشليح سيارات

جوف - سكاكا :
أعلنت الشرطة بمنطقة الجوف، الجمعة (22 ديسمبر 2017)، أنها ألقت القبض على 5 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو وتشليح سيارات.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة، المقدم يزيد بن سعود النومس، في بيان صحفي، أن مركز شرطة حصيدة، التابع لشرطة محافظة القريات، أبلغ من قبل وافد بنجالي في العقد الثاني من العمر عن حضور شخصين له بالمحل، وتهديده بسلاح أبيض (سكين)، ومحاولة سرقته وسلب المبالغ المالية التي بحوزته.
وأضاف النومس أن الوافد رفع صوته مستنجدًا، ليهرب المجرمان من المحل على مركبتهما، وتتعرف عليهما دوريات الأَمْن.
وتابع أن المجرمين أحدهما مواطن بالعقد الثَّانِي من العمر، بينما لا تزال عمليات تعقب شريكه جارية.
وذكر النومس أن دوريات الأَمْن بمحافظة القريات تمكنت من القبض على 4 أشْخَاص (حدثين وشابين)، أثناء قيامهم بتشليح إطارات مركبتين متوقفة بصناعية القريات.
وأكد المتحدث باسم شرطة الجوف إيقاف الشابين وبعث الحدثين لدار الملاحظة، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.