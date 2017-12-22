الفالح يحصل على مساعد مفوض من جمعية الكشافة العربية السعودية

جوف - فواز الرويلي :
أنهى القائد الكشفي ابراهيم بن فالح الفالح من جامعة الجوف برنامج التأهيل الكشفي في مجال تنمية المراحل “مساعد مفوض” بتقدير ممتاز و التي حصل عليها من مفوضية تنمية القيادات الكشفية في جمعية الكشافة العربية السعودية .
هذا و قدم الفالح شكره و تقديره لسعادة عميد شؤون الطلاب في جامعة الجوف الدكتور هزاع الفويهي ، و مدير مركز التدريب الكشفي القائد الكشفي الأستاذ صالح المريح على دعمهما و تشجيعهما له قبل البرنامج و متابعتهما له أثناء إقامته داعيًا الله أن يوفقه في تقديم المزيد للحركة الكشفية في المستقبل .