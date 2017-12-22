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الفالح يحصل على مساعد مفوض من جمعية الكشافة العربية السعودية

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اخبار منطقة الجوف

2017/12/22

2017/12/22


الفالح يحصل على مساعد مفوض من جمعية الكشافة العربية السعودية



جوف - فواز الرويلي :

أنهى القائد الكشفي ابراهيم بن فالح الفالح من جامعة الجوف برنامج التأهيل الكشفي في مجال تنمية المراحل “مساعد مفوض” بتقدير ممتاز و التي حصل عليها من مفوضية تنمية القيادات الكشفية في جمعية الكشافة العربية السعودية .

هذا و قدم الفالح شكره و تقديره لسعادة عميد شؤون الطلاب في جامعة الجوف الدكتور هزاع الفويهي ، و مدير مركز التدريب الكشفي القائد الكشفي الأستاذ صالح المريح على دعمهما و تشجيعهما له قبل البرنامج و متابعتهما له أثناء إقامته داعيًا الله أن يوفقه في تقديم المزيد للحركة الكشفية في المستقبل .


 

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