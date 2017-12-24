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كلمة مدير مرور الجوف بمناسبة البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين

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اخبار منطقة الجوف

2017/12/24

2017/12/24


كلمة مدير مرور الجوف بمناسبة البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين



جوف - فواز الرويلي :

 

عبّر مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي عن فخره و اعتزازه بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والتي ذكر بأنها مصدر فخر و سعادة للجميع يحتفون بها بملك المواقف العظيمة ، ملك الحزم والعزم و العطاء ، و هي ذكرى تأتي و وطننا يسير بتنامي مزدهر و خطط دقيقة حسب الاستراتيجيات التي خطط لها و رسمها حفظه الله ،كما تحل هذه الذكرى وسط سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تلك الاستراتيجيات من خلال التجديد و التطوير و الاصلاح .
و أكد العتيبي بأن هذه الذكرى تجعلنا نطمح بتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين حفظهما الله بزيادة و رفع كفاءة الاقتصاد السعودي و هو ما ظهر في إعلان ميزانية المملكة العربية السعودية ، وصولاً لمستقل مشرق بإذن الله .
و رفع العتيبي لمقام خادم الحرمين الشريفين و لسمو ولي عهده أصدق عبارات التهاني و التبريك بهذه لمناسبة، داعيًا المولى عزّ و جلّ أن يحفظ ولاة أمرنا و يديم الأمن و الأمان على بلادنا و شعبه ، و أن ينصر جنودنا البواسل و يدحر المعتدي و يرد كيده في نحره .


 

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