إدارة “تعليم الجوف” تعلن المدارس الفائزة بالمشروع الوطني لريادة الأعمال

جوف - سكاكا – أمل الشبيب:
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، أسماء المدارس الفائزة في تصفيات المشروع الوطني لريادة الأعمال.
وأجرت الطالبة في مدرسة وارفة العلم المتوسطة وعضو فريق “إعلاميو المستقبل” غلا الخالدي مقابلة مع المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع تحدثت فيها عن أهمية بناء شخصية الطالبة، وتعزيز ثقة المجتمع بقدرات الطالب المتمكن من ريادة أعماله، وعبرت الشايع عن سرورها بما شاهدته من حرفيات عالية المستوى سواء كانت في البرمجيات أو التصاميم الفوتوغرافية أو تصنيع العطورات.
كما أجرت الخالدي حوار مع مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح حول اهتمام الإدارة بالطالبات وعن الخدمات المقدمة منهم لهن، وقالت: “المشروع تنافسي وتطويري يهتم بمهارات الطالبات ونحن بدورنا نوفر ونهيئ البيئة التنافسية للطالبات، ونساعدهن في تحويل افكارهن ومهاراتهن الى واقع مثل تحويل الخامات الى منتج ينفع المجتمع ويعود للطالبة بالمنفعة المادية”.
وأوضحت منسقة المشروع الأستاذة رباب بنت صالح النهار خطوات تنفيذ المشروع، “ندرب مالا يقل عن عشرين طالبة على مهارات سوق العمل، ويتم تنفيذ زيارات مهنية لمراكز ومنشآت حكومية خاصة بالنساء لاطلاع الطالبات على آليات الأعمال والإجراءات المهنية، دعوة الطالبات لعرض أعمالهن للتحكيم النهائي”.
وجاءت نتائج التصفيات على النحو التالي: المركز الأول مدارس رياض الصالحين في مشروع أمان صديق الطفولة، المركز الثاني مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا في مشروع إضاءة مسرح، المركز الثالث مدرسة الأولى الثانوية بسكاكا في مشروع عالم حياة الصيانة والبرمجة، المركز الرابع مدرسة الثانية الثانوية بصوير مشروع حنايا، المركز الخامس مدارس وارفة العلم في مشروع عبق، المركز السادس لمدارس التجديد في مشروع رسيس، المركز السابع مدرسة الأولى الثانوية باللقائط في مشروع حلويات دايموند، المركز الثامن مدرسة الثانية الثانوية بقارا في مشروع ميرال.