طالبات كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف يزورن النيابة العامة والمحكمة الإدارية بسكاكا.

جوف - سكاكا :
زار وفد من كلية الشريعة والقانون شطر الطالبات صباح هذا اليوم الخميس 3/4/1439هـ مقري النيابة العامة والمحكمة الإدارية بمدينة سكاكا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، وسعادة وكيل الجامعة للشئون التعليمية الأستاذ الدكتور عيد بن محيا الحيسوني، وإشراف سعادة عميد كلية الشريعة والقانون المكلف الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن البدر، وتنسيق ومتابعة ميدانية من مدير إدارة كلية الشريعة والقانون سعادة الأستاذ منيف بن مناحي الحربي، وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة الأنشطة اللامنهجية للكلية؛ حيث تقوم الكلية بإجراء زيارات خارجية للطلاب والطالبات إلى القطاعات المتعلق عملها بتخصص الكلية؛ وذلك لإكساب الطلاب والطالبات المهارات الميدانية المناسبة للعملية التعليمية، حيث تم ترشيح عدد من الطالبات المتفوقات من قسمي الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون شطر الطالبات لزيارة مقري المحكمة الإدارية والنيابة العامة بمدينة سكاكا، يرافقهن سعادة وكيلة كلية الشريعة والقانون الدكتورة سلطانة بنت ملاح الرويلي ومرافقة كل من الأستاذة منال العمراني، والأستاذة اسلام البلوي، والأستاذة وفاء الدرعان المعيدات بقسم القانون والأستاذة عائشة العطوي المعيدة بقسم الشريعة.
وقد تم تقسيم الطالبات إلى مجموعتين، المجموعة الأولى قامت بزيارة مقر المحكمة الإدارية بسكاكا، حيث التقى وفد كلية الشريعة والقانون شطر الطالبات بمعالي رئيس المحكمة فضيلة الشيخ الدكتور متعب بن عايد العنزى، ومدير أمانة سر الدوائر فضيلة الشيخ موسى بن عتيق الحربي، حيث تم الترحيب بزيارة الوفد لهذا المرفق العدلي، وقد قدم معالي رئيس المحكمة للوفد نبذة عن القضاء بشقيه العام والإداري وبيّن الفرق بينهما من حيث الاختصاص والتبعية، كما بين درجات التقاضي في القضاء الإداري و نوعية القضايا التي تنظرها المحاكم الإدارية وطبيعة النظر في هذه القضايا، كما أوضح للوفد أيضاً الهيكل التنظيمي لديوان المظالم وأن المحكمة الإدارية جزء من هذا الديوان بالإضافة إلى محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، كما أشار معاليه للنقلة النوعية للقضاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أيده الله.
ثم بعد ذلك تحدث الأستاذ موسى بن عتيق الحربي مدير أمانة سر الدوائر بالمحكمة الإدارية عن إجراءات التقاضي وطريقة تقديم الدعاوى ثم إجراءات سير الدعوى داخل المحكمة من قيدها حتى تسليم الحكم النهائي للقضية، وعرج على بعض المبادرات الالكترونية التي أطلقها الديوان من خلال بوابة ديوان المظالم مثل تقديم الدعوى الكترونيا والاستفسار عنها واثبات الحضور، وغيرها من المبادرات، وكذلك بعض الخدمات الإثرائية المقدمة بالموقع من مدونات وأنظمة.
كما تمت الإجابة عن أسئلة الطالبات واستفساراتهن وخاصة حول كيفية وشروط وإجراءات التعيين في المحكمة الإدارية وغيرها من الجهات القضائية.
أما المجموعة الثانية فقد قامت بزيارة مقر النيابة العامة، وفي خلال الزيارة قدم وكيل النيابة فضيلة المحقق جاسر الجاسر للوفد محاضرة توضيحية هامة للتعريف بالنيابة العامة واختصاصاتها والقضايا المعنية بالنظر فيها، كما تم التعرف على شروط القبول والتعيين بالنيابة العامة، بعدها تمت الإجابة على أسئلة الطالبات واستفساراتهن، كما تضمنت الزيارة أيضاً الاطلاع على غرف التحقيق وزيارة رؤساء الدوائر والتعريف بكل دائرة واختصاصها، والمراحل المختلفة التي تمر بها الدعوى الجزائية.
وفي نهاية الزيارتين قدم وفد كلية الشريعة والقانون شطر الطالبات الشكر لمعالي رئيس المحكمة الإدارية وفضيلة رئيس النيابة العامة على حفاوة الاستقبال والضيافة، مع الدعوات بتكرار الزيارة لمجموعة أخرى من الطالبات حتى تعم الفائدة، وتكون حافزاً لهن على إكمال مسيرتهن العلمية والتخرج لبدء حياتهن العملية.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكلية بالنسبة للطالبات، كما كان من اهم النتائج المترتبة على الزيارة أن قدمت سعادة وكيلة كلية الشريعة والقانون شطر الطالبات الدكتورة سلطانة بنت ملاح الرويلي طلباً نيابة عن كلية الشريعة والقانون حول تبادل الزيارات بصفة مستمرة ومجدولة بين طلاب وطالبات كلية الشريعة والقانون والنيابة العامة، يتم فيها تعريف الطلاب والطالبات بالواقع العملي لممارسة النيابة العامة لعملها وأداء المهام المكلفة بها وطبيعة عملها واختصاصها، وعقد محاضرات علمية يقدمها أعضاء النيابة العامة بمقر جامعة الحوف فيما يخدم الصالح العام والعملية الأكاديمية، حيث لقي ذلك ترحيباً كبيراً من سعادة رئيس فرع النيابة العامة بالجوف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن حمد المانعي، وتكون هذه الزيارات تحت تنسيق ومتابعة سعادة مدير إدارة كلية الشريعة والقانون الأستاذ منيف بن مناحي الحربي، وسعادة وكيلة كلية الشريعة والقانون شطر الطالبات الدكتورة سلطانة بنت ملاح الرويلي.