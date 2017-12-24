وكيل إمارة الجوف يناقش مشاريع المياه والصرف الصحي مع مدير المياه

جوف - عبدالعزيز الحموان :
ترأس وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري اليوم اجتماعاً بمدير عام إدارة خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب ومدراء فروع المياه في محافظات المنطقة، وبحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .
وفي بداية اللقاء أكد وكيل الإمارة على ضرورة تكاتف الجهود في سبيل إيصال المياه والصرف الصحي لمنازل المواطنين، وفق ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين” حفظهم الله ” وبمتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتلمس احتياجات أبناء المنطقة .
بعد ذلك استعرض الدكتور الشمري المشاريع الجاري تنفيذها ومشاريع المنطقة المستقبلية من والجهود التي تبذلها إدارة خدمات المياه بالمنطقة ومحافظاتها .
وأوضح العرض المرئي الذي تم عرضه في الاجتماع أن نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة تصل 54,20% حالياً فيما ستبلغ 61.50% بعد انتهاء المشاريع التي تحت التنفيذ، حيث يجري حالياً تنفيذ عدد من مشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي بالمنطقة وعددها ثمانية مشاريع في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة .
وأعرب الدكتور الشمري عن شكره لإدارة خدمات المياه على ما يقدمونه من جهود في هذا المجال، متطلعاً لمزيداً من الجهود في سبيل تغطية أكبر قدر ممكن من أحياء المنطقة .