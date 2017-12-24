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بالصور.. إنقاذ رجل وزوجته من حريق اشتعل بمنزلهما في سكاكا

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اخبار منطقة الجوف

2017/12/24

2017/12/24


بالصور.. إنقاذ رجل وزوجته من حريق اشتعل بمنزلهما في سكاكا



جوف - سكاكا :

نجحت فرق الدفاع المدني بسكاكا، صباح الأحد، في إنقاذ رجل وزوجته بعد احتجازهما داخل منزلهما المكون من دورين بحي اللقائط، عقب اندلاع حريق في المنزل.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي؛ أنه عند الرابعة و23 دقيقة فجر اليوم الأحد، تلقت فرق الدفاع المدني بلاغًا عن حادث حريق منزل بحي اللقائط. وعلى الفور، انتقلت الفرق اللازمة إلى الموقع. وعند الوصول تبين أن الحادث حريق غرفة بالدور الأرضي لمنزل مكون من دورين، واحتجاز رجل وزوجته بالدور الثاني.

وأشار المقدم الرويلي إلى أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذ الرجل وزوجته، والسيطرة على الحريق وإخماده، ولَم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات.

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