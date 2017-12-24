تحت شعار ( نحو مجتمع آمن وفكر معتدل ) : شؤون الطالبات تقيم فعاليات ملتقى الأمن الفكري

جوف - سكاكا :
أقامت عمادة شؤون الطلاب – شطر الطالبات – فعاليات ملتقى الأمن الفكري تحت شعار ( معاً نحو مجتمع آمن، وفكر معتدل )، شاركت به نخبة من المتحدثات في مختلف القضايا والمواضيع التي تتناول مفهوم الأمن الفكري.
وانطلق الحفل بعرض مادة مرئية تتناول أهمية الأمن الفكري في تكريس الاستقرار في أي مجتمع، وجهود المملكة ووزارة التعليم وكذلك الجامعات ومنها جامعة الجوف، في تدشين البرامج والأنشطة والمقرات التي تُعنى بالأمن الفكري، حيث قدَّم معالي وزير التعليم خطابي شكر للجامعة نتيجة جهودها في تفعيل وحدة التوعية الفكرية.
وكان حفل افتتاح الملتقى قد تضمن كلمةً لوكيلة عمادة شؤون الطلاب في شطر الطالبات وعضو وحدة التوعية الفكرية د. مها اليزيدي حول الوحدة وأهدافها وبرامجها، كما ألقت المشرفة الإدارية على مجمع الطالبات بسكاكا د. أسماء المويشير كلمةً حول أهمية الملتقى ودور الجامعة في نشر ثقافة الأمن الفكري بين طالبات الجامعة ومنسوباتها، فيما كرمت المويشير المشارِكات من أفراد وجهات في فعاليات الملتقى.
بعد ذلك افتُتح المعرض المصاحب الذي احتوى على عدد من الوسائل التعريفية والتوعوية حول أهمية الأمن الفكري في المجتمعات، فيما شاركت كليات التربية، والصيدلة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وكلية العلوم، وكلية العلوم الإدارية والإنسانية، وكلية المجتمع، وعمادة شؤون الطلاب / شطر الطالبات.
وكانت الفعاليات قد تنوعت بين المحاضرات والدورات والجلسات الحوارية، حيث كانت البداية مع وكيلة كلية التربية بجامعة حائل د. ذهب الشمري التي ألقت محاضرة تحت عنوان ( الأمن الفكري مسؤوليتنا جميعاً )، فيما نُفذ جانب من الفعاليات في مقر الطالبات بدومة الجندل، وكذلك مجمع الطالبات في طبرجل، بالإضافة إلى القريات.