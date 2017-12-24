رئيس مركز صوير بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين

جوف - سكاكا :
تحدث رئيس مركز صوير مشعل بن بجاد الرويشد في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله قال فيها :
إنها لذكرى عظيمة الذكرى الثالثة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم حيث تحتفي المملكة العربية السعودية يوم الخميس الثالث من ربيع الاخر لعام ١٤٣٩ بذكرى السنة الثالثة للبيعة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله . وتعد مناسبة غالية وعزيزة على كافة الشعب السعودي خلالها رأى الجميع الحزم والعزم في الاصلاح والتطوير و التجديد لرفع كفاءة الاقتصاد والاتجاه نحو مستقبل مشرق من خلال رؤية ٢٠٣٠بإذن الله .فقد تغيرت في عهده حفظه الله ملامح السياسة الخارجية للبلاد من خلال حنكته وحكمته في القرارات وموافقتها وتكييف العلاقات الخارجية لما فيه مصلحة للوطن .
وقد استمرت القيم النبيلة التي سار عليها أبناء هذه البلاد الطاهرة مع قادتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “طيب الله ثراه” مروراً بعهود أبنائه الملوك رحمهم الله جميعاً ، وصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و رعاه بأسمى وأسم منسوبي وأهالي مركز صوير في منطقة الجوف نجدد أواصر الولاء والوفاء و الاعتزاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي كرس جهده ووقته من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن من خلال رؤية سديدة وحازمة وصارمة في كل ما يعيق مسيرة المملكة العربية السعودية ،ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره أمام كل فاسد اعتدى على الحق العام أو المصلحة العامة كذلك ووقفته مع الاشقاء في اليمن وسوريا داخلياً وخارجياً ،و لا يخفى على الجميع النهضة والتطوير والنقلة الكبيرة التي حدثت في عهده أيده الله نسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية لسنين عديدة والوطن و قيادته وشعبه بأمن وأمان. والله ولي التوفيق.