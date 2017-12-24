مدير فرع وزارة النقل بالجوف : مناسبة ذكرى البيعة تطل علينا لتبهج النفوس وتزيد اعتزازنا وفخرنا بقيادتنا

جوف - سكاكا :
أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الجوف المهندس فالح بن عبدالله الشمري ان مناسبة ذكرى البيعة الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مقاليد الحكم ، تطل علينا لتبهج النفوس وتزيد إعتزازنا وفخرنا بهذه القيادة التي رسمت صورة النجاح والتميز والريادة لهذا الوطن .
وأضاف المهندس الشمري في تصريح له ان المملكة العربية السعودية قد حباها الله بقيادة رشيدة أسسها المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – ، حتى عهد الإصلاح والتطوير والتنظيم الاقتصادي عهد الملك سلمان – ايده الله – .
وأبان المهندس الشمري لقد شهدت المملكة في عهدنا هذا المشاريع الضخمة لرفع كفاءة الاقتصاد ومتانته مع دعم المشاريع التنموية والاجتماعية للمواطنين ، وكان لوزارة النقل نصيب من ذلك في بناء وتشييد الجسور وتعبيد الطرق بكافة مناطق المملكة ، وكان لمنطقة الجوف نصيب
من هذه المشاريع العملاقة والنهضة الكبيرة اهمها تنفيذ التقاطعات العلوية بمنطقة الجوف بعدد ” 15 ” تقاطعا بين منفذة وجاري تنفيذها ، شملت محافظات ومراكز المنطقة ، كما بلغت اطوال الطرق المنفذة بمنطقة الجوف أكثر من 2500 كم تمثلت في طرق سريعة ومزدوجة وثانوية وفرعية وزراعية ، تقدر قيمتها اكثر من مليار وخمسمائة الف ريال .
واختتم المهندس الشمري تصريحه بالدعاء بان يحفظ الله قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ويمتعه بدوام الصحة والعافية ، وأن يوفق ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان لكل خير ، وأن يحقق على أيديهم كل خير في سعيهما لرفع شأن المملكة والأمة العربية والإسلامية .