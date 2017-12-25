محافظ القريات يوجه بإزالة تعديات على 395 ألف متر



الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجده جوف - فواز الرويلي :شرف سعادة الاستاذ محمد بن عبد الله الخربوش مدير عام الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب بالمملكة مساء يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هـ ؛ الحفل…



هواة يقطعون 2100 كلم في رحلة لشمال غرب المملكة عبدالرحمن البراهيم - جوف - سكاكا :على مدى تسعة أيام متتالية، شارك 70 رحالا من هواة الدراجات النارية بمختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي وبعض الدول العربية، في الرحلة الاستكشافية لشمال… 1



تزامناً مع رؤية المملكة 2030 مدينة الأمير محمد الطبية تطلق أول خدمة صحية تقنية في عياداتها بالمملكة جوف - سكاكا:بادرت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بإطلاق أول خدمة صحية تقنية لخدمة المرضى من خلال عيادات البرنامج الصحي المشترك فِي منطقة…