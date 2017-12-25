محافظ القريات يوجه بإزالة تعديات على 395 ألف متر

جوف - القريات :
وجه محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، الأحد (24 ديسمبر 2017)، بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية على الطريق الدائري جنوب مدينة القريات وكذلك بالجضيعة الواقعة بمركز الوادي التابع لمحافظة القريات، وذلك وفق توجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، بناء على الأوامر السامية الكريمة بالتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الدولة والقضاء عليها.
وقام بعض المواطنين بإقامة سواتر ترابية واستراحات وشبوك وآبار ارتوازية وخزانات مياه إسمنتية وأشجار وقد نفذت الإزالة من قبل لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة القريات بالتعاون مع بلدية محافظة القريات بإشراف رئيس اللجنة خالد هذلول المرشد وبدعم ومساندة من قوة المهام والواجبات الخاصة بمحافظة القريات تساندها دوريات المحافظة.
وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تمت استعادتها بعد الإزالة ثلاثمائة وخمسة وتسعون الف متر مربع 395000م2. علما أن جميع الأراضي التي تمت إزالة الإحداثات الواقعة عليها لا يوجد بها مستندات رسمية تخول المحدثين العمل بها.
وستواصل بلدية القريات وبالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات عمليات الإزالة على جميع الأراضي الحكومية المعتدى عليها وعدم السماح لكائن من كان بالاستيلاء على هذه الأراضي دون الحصول على مستندات نظامية بها هذا، وقد وجه سعادة محافظ القريات شكره وتقديره لجميع الجهات التي نفذت المهمة متمنيًا لهم التوفيق.