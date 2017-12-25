نادي الحي بدومة الجندل يوزع كسوة الشتاء

جوف -دومة الجندل:
وزع منتسبي نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل كسوة الشتاء على العمالة و المحتاجين وذلك بإشراف قائد نادي الحي الأستاذ محمد الحسن ومشرف النشاط الاجتماعي الأستاذ تركي الصالح و الأستاذ نايف الدرع
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وبدأ التوزيع منذ عدة أيام والذي استهدف الحي وبعض الأفراد و المقيمين من العمالة الوافدة في محطات الوقود و الاستراحات والرعاة .. وتحتوي حقيبة كسوة الشتاء على جوارب الأيادي و جوارب الأرجل وقبعة ومعطف شتوي .
وقدم قائد النادي الحسن شكره وتقديره للأستاذ أحمد الحجاج و الأستاذ عواد السبيلة على دعمهم بعدد 100 حقيبة شتوية وجاء التوزيع تحت شعار ” أدفئوني ” وهي مبادرة إنسانية جميلة و تعزيزاً لثقافة المجتمع للعمل الإنساني بتوزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة والمحتاجين .
و تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس الفقراء والمحتاجين و تعاطفاً و تزامناً مع برد الشتاء كونه الجندي الخفي والمؤلم وإظهار الوجه المشرق لديننا الإسلامي الحنيف عبر التكاتف والتعاون لأننا كالجسد الواحد واستجابة لحديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم الذي قال فيه : ( أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم , أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً ، ولآن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراً) .
وأن مثل هذه الأعمال التطوعية لها أبعاد إنسانية وخيرية في حيث إنها تجسد أسمى معاني التواضع والألفة في الإسلام، حيث ان تلك المبادرة تجعلنت نشعر بسعادته