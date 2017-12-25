المشرف الوزاري بثانوية الأندلس سررت لما شاهدت من انضباط عالي

جوف - فوزي المحيسن:
قام مدير وحدات الخدمات الإرشادية بوزارة التعليم الأستاذ بالقاسم أحمد بركاتي بزيارة الى ثانوية الاندلس الحكومية بسكاكا أطلع من خلالها على سير العملية التعليميه وزيارة خاصه للمرشد الطلابي بالمدرسة أ/ راكان فوزي العتيبي وشاهد جميع ماقام به المرشد من أعمال وسجلات ثم تجول برفقة قائد المدرسة مجاهد أحمد الهديان ووكيل المدرسة فهيد الشرعان على الحجر الدراسية والقى محاضرات توجيهيه لأبنائة طلاب المدرسة وفي نهاية الزياره صرح مدير وحدات الخدمات الإرشادية بوزارة التعليم للإعلام التربوي بالمدرسة وقال .
سعدت هذا اليوم بزيارة ثانوية الاندلس بالطوير التابعه لتعليم الجوف وسررت بما رأيت من انضباط عالي في حضور الطلاب وسير العمليه التعليميه . وكذلك اطلعت على البرامج الإرشادية المنفذه من قبل المرشد واسعدني ماقدم من برامج تستهدف فئات مختلفة من الطلاب . وختاماً اتقدم بالشكر الجزيل لقائد المدرسة ووكيل المدرسة وللمرشد الطلابي والمعلمين وكافة منسوبي المدرسة على جهودهم التي ظهرت نتائجها على الطلاب . سلوكاً وانتظاماً وتحصيلاً