سياحة الجوف تدعو للتقديم على طلب ترخيص مرشد سياحي

جوف - سكاكا :
دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ، للتقديم على طلب ترخيص مرشد سياحي ، وذلك عبر الدخول على موقع الهيئة WWW.scth.gov.sa للتعرف على إجراءات واشتراطات المطلوبة.
وقال مدير عام الهيئة بالجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري ، أنه يمكن لمن يرغب التقدم على إصدار رخصة شهادة إرشاد سياحي التقديم على الموقع الخاص بالهيئة ، أو التواصل مع مركز الاتصال السياحي والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم المعلومات والخدمات السياحية ١٩٩٨٨ لأي استفسار .
وأشار إلى أن المرشد السياحي هو سفير داخل وطنه وله الدور المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره، وأضاف أن فكرة وجود مهنة بأجر لقضاء إجازة مع مجموعات سياحية مختلفة ، على اختلاف لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم تعمل على تنشيط ونمو السياحة في المملكة.
وأكد، بان هذه الجهود تأتي بتوجيهات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بما يوافق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.