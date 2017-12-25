مساعد مدير “تعليم الجوف” يدشن هدية الشتاء المقدمة من مؤسسة “تكافل”

جوف -سكاكا – محمد المغرق :
دشن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان هدية الشتاء والتي قدمتها مؤسسة “تكافل” الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة بحضور الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي.
وثمّن الزيدان لمؤسسة “تكافل” الخيرية تقديم هذه الهدية والتي استهدفت عدد من الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، وقال إن هذا الدعم الكريم من مؤسسة “تكافل” يساعد في تحقيق أهدافها الخيرية، وتأكيداً لسعيها الدائم لتحقيق التكافل الاجتماعي.
من جانبه، قال مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق أن هذا المشروع يقدم كسوة متكاملة لجميع طلاب وطالبات المدرسة حرصاً على حفظ كرامتهم, وذلك ضمن مشروع المؤسسة “كسوتي” والذي شمل بالجوف قرابة 6000 طالب وطالبة في مدارس التعليم العام للعام الدراسي الحالي 1438-1439هـ.
يذكر أن مؤسسة “تكافل” بدأت بتوزيع كسوة الشتاء على عدد من المدارس في القرى والهجر التي تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث لاقت قبولاً من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.