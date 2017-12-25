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” الهدي النبوي ” .. محاضرة بتعاوني الجوف

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اخبار منطقة الجوف

2017/12/25

2017/12/25


” الهدي النبوي ” .. محاضرة بتعاوني الجوف



جوف - سكاكا :

ينظم مركز التعاوني للدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا يوم غد محاضرة بعنوان ” الهدي النبوي “، يقدمها سعد بن حمود الهطليس وذلك بجامع الربوة بمدينة سكاكا.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات المركز لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم .


 

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