” الهدي النبوي ” .. محاضرة بتعاوني الجوف

جوف - سكاكا :
ينظم مركز التعاوني للدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا يوم غد محاضرة بعنوان ” الهدي النبوي “، يقدمها سعد بن حمود الهطليس وذلك بجامع الربوة بمدينة سكاكا.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات المركز لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم .
2017/12/25
2017/12/25
جوف - سكاكا :
ينظم مركز التعاوني للدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا يوم غد محاضرة بعنوان ” الهدي النبوي “، يقدمها سعد بن حمود الهطليس وذلك بجامع الربوة بمدينة سكاكا.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات المركز لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم .
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…