” دعم المشاريع ذات التقنية الحديثة ” في ورشة عمل بصندوق التنمية الزراعية بالجوف

جوف - سكاكا :
ينظم فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الجوف يوم غد ورشة عمل بعنوان ” دعم المشاريع ذات التقنية الحديثة ” وذلك على مسرح الغرفة التجارية بمدينة سكاكا .
ووجه الفرع الدعوة للجميع للحضور والاستفادة من مثل هذه الفرص .
2017/12/25
2017/12/25
جوف - سكاكا :
ينظم فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الجوف يوم غد ورشة عمل بعنوان ” دعم المشاريع ذات التقنية الحديثة ” وذلك على مسرح الغرفة التجارية بمدينة سكاكا .
ووجه الفرع الدعوة للجميع للحضور والاستفادة من مثل هذه الفرص .
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…