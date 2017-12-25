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” دعم المشاريع ذات التقنية الحديثة ” في ورشة عمل بصندوق التنمية الزراعية بالجوف

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اخبار منطقة الجوف

2017/12/25

2017/12/25


” دعم المشاريع ذات التقنية الحديثة ” في ورشة عمل بصندوق التنمية الزراعية بالجوف



جوف - سكاكا :

ينظم فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الجوف يوم غد ورشة عمل بعنوان ” دعم المشاريع ذات التقنية الحديثة ” وذلك على مسرح الغرفة التجارية بمدينة سكاكا .
ووجه الفرع الدعوة للجميع للحضور والاستفادة من مثل هذه الفرص .


 

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