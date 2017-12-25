بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية : الطبية التطبيقية في جامعة الجوف تقيم ندوة حول داء السكري

جوف - سكاكا :
أقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الجوف ندوة حول مرض السكري، وبمساهمة من عمادة شؤون الطلاب، وبالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية الأولية بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، حيث شارك في الندوة أخصائي طب الأسرة في إدارة الرعاية الأولية د. أسامة الصبيحي، إلى جانب عدد من منسوبي الكلية، وهم د. باسم عقاب من قسم التمريض، و د. حسين إبراهيم من قسم المختبرات، و د. السادات سعد من قسم العلاج الطبيعي.
وكان المشاركون في الندوة قد تناولوا على التوالي مواضيع عدة، تبيّن ماهية داء السكري، ومسببات الإصابة به، وأعراضه، وطرق التعامل معه، وكذلك أحدث ما توصلت له العلوم الطبية في مجال اكتشاف علاجه، كما جرى استعراض عدد من الإحصاءات والأرقام التي توضح مستويات الإصابة في المملكة وأكثر الفئات عرضةً للإصابة به، فيما قدَّم فريق الشؤون الصحية خدمة فحص مستوى السكر للحضور، وكذلك قياسات الضغط والطول والوزن.