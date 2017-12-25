نادي الحي بدومة الجندل يقيم محاضرة عن التصوير الفوتوغرافي

جوف - تصوير - فيصل سيف :
أقام نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل محاضرة عن التصوير الفوتوغرافي والتي تحدث فيها المصور الأستاذ أحمد عقيل الجروان والأستاذ عواد غازي السبيلة .
وتحدث الجروان عن التصوير الفوتوغرافي وانواعة موضحا ذلك بعدد من الأمثلة كما وضح الجروان الفرق بين الكاميرات والفروق بينها كنا تناول العدسات المستخدمه وأنواعها ومميزاتها .
وتحدث السبيلة عن التصوير الصحفي وانواعة وأهمية الصورة بالنسبة لمحرر الخبر في توثيق الحدث .
وفي نهاية المحاضرة كرم قائد نادي الحي الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن المصورين منفذي محاضرة التصوير الفوتوغرافي مقدما لهم الشكر و التقدير وكذلك الشكر موصول لمشرف التدريب والتنمية البشرية بالنادي الأستاذ أحمد بن عبدالكريم الصليع سائلا الله لهم التوفيق و النجاح دائما .