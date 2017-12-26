تنبيه متقدم من “الإنذار المبكر” لسكان الجوف والشرقية

جوف - متابعات :
وجّه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقتي الجوف والشرقية، من وجود أتربة مثارة وضباب يحدان من الرؤية الأفقية.
وقال الحساب الرسمي للإنذار المبكر على تويتر: “تنبيه متقدم بضباب يحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم على منطقة الجوف – القريات – والأجزاء المجاورة لها والطرق السريعة والمناطق المفتوحة”.
وفي تغريدة ثانية، نبّه الإنذار المبكر إلى “أتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1كم أو شبه انعدام على المنطقة الشرقية- الأحساء- الدمام- الظهران- سلوى- البطحاء- الأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة”.
وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا شمالية نشطة تبدأ معها درجات الحرارة بالانخفاض على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها إلى المناطق الجنوبية