دردشة حول مستقبل الشباب وتطلعاتهم بدار الملاحظة بالجوف

جوف - سكاكا :
أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بالجوف ممثلة بقسم الأنشطة والبرامج لقاءً بالشراكة مع مدرسة أسامة بن زيد بحضور مدير دار الملاحظة الأستاذ نواف الحمد وعدد من النزلاء واعضاء هيئة التدريس.
حيث أقيمت محاضرة بعنوان (دردشة حول مستقبل الشباب وتطلعاتهم)قدمها الرئيس التنفيذي لمجلس شباب الجوف الاستاذ مهند بدر الهادي
وتضمنت المحاضرة حديثاً وحواراً حول رؤية الشباب لمستقبلهم في الحاضر والمستقبل.
وذكر الهادي انه مهما كانت التحديات فان عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء أبداً والشباب هم الضمانة الحقيقية والرقابة الواسعة على المضي نحو المستقبل وانجاز ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية والإسهام المباشر والكبير في تحقيق النجاحات المطلوبة .
وأكد الهادي في حديثه بأنه لا يُنظر اليوم إلى الشباب باعتبارهم صانعي المستقبل وحسب، بل على أنهم الفاعل الاجتماعي الأهم في الواقع،وهذا يتطلب دعم الآليات التي تساعد الشباب على العمل والإنجازات وتبادل الخبرة والتعاون المشترك. هذا ويبقى الأمل معقود بتمكين الشباب والاهتمام بهم وصقل مواهبهم.
وفي نهاية المحاضرة قدم مدير دار الملاحظة الإجتماعية بالجوف نواف الحمد شكره وتقديره للأستاذ مهند الهادي .