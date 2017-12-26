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ورشة لائحة تقويم الأداء الوظيفي في بلدية صوير

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اخبار منطقة الجوف

2017/12/26

2017/12/26


ورشة لائحة تقويم الأداء الوظيفي في بلدية صوير



جوف - فواز الرويلي :

 

 

أقامت بلدية صوير ممثلةً بإدارة الموارد البشرية بحضور رئيس البلدية المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة ورشة عمل لشرح لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة تستهدف رؤساء الأقسام لتوضيح آلية و كيفية تقييم الموظف و استحقاقاته من الترقيات و المفاضلة بين الموظفين ؛ نفذها مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ زايد بن هزاع الحمادي .

و قام الحمادي بشرح اللائحة و النماذج المتعلقة بها ، إضافة إلى الدليل الإرشادي الخاص بذلك ، متحدثًا عن تحديد ميثاق للأداء بين الرئيس و المرؤوس يتم الاتفاق عليه قبل البدء في التقييم السنوي للموظف ، وفق أهداف محددة و قابلة للقياس .

و في نهاية الورشة أجاب الحمادي على استفسارات و تساؤلات الحضور ، مقدمًا الشكر و التقدير لرئيس البلدية على دعمه لهذه الورشة مؤكدًا استعداده التام للتعاون مع الجميع في توضيح أي لبس يحدث مستقبلاً .

ذكر ذلك مدير العلاقات العامة و الإعلام بالبلدية الأستاذ ثامر بن راكد الرويلي .


 

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