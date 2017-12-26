ورشة لائحة تقويم الأداء الوظيفي في بلدية صوير

جوف - فواز الرويلي :
أقامت بلدية صوير ممثلةً بإدارة الموارد البشرية بحضور رئيس البلدية المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة ورشة عمل لشرح لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة تستهدف رؤساء الأقسام لتوضيح آلية و كيفية تقييم الموظف و استحقاقاته من الترقيات و المفاضلة بين الموظفين ؛ نفذها مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ زايد بن هزاع الحمادي .
و قام الحمادي بشرح اللائحة و النماذج المتعلقة بها ، إضافة إلى الدليل الإرشادي الخاص بذلك ، متحدثًا عن تحديد ميثاق للأداء بين الرئيس و المرؤوس يتم الاتفاق عليه قبل البدء في التقييم السنوي للموظف ، وفق أهداف محددة و قابلة للقياس .
و في نهاية الورشة أجاب الحمادي على استفسارات و تساؤلات الحضور ، مقدمًا الشكر و التقدير لرئيس البلدية على دعمه لهذه الورشة مؤكدًا استعداده التام للتعاون مع الجميع في توضيح أي لبس يحدث مستقبلاً .
ذكر ذلك مدير العلاقات العامة و الإعلام بالبلدية الأستاذ ثامر بن راكد الرويلي .