إدارة “تعليم الجوف” تطلق جائزة المدرسة المنضبطة لتعزيز الانضباط المدرسي

جوف - سكاكا – عقلاء الحسيب :
تتابع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في لجنة الانضباط المدرسي، أهمية نشر ثقافة الانضباط لدى الطلاب والطالبات طوال العام الدراسي.
وأكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية رئيس لجنة الانضباط المدرسي الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان أن الإدارة تحرص على إيجاد أساليب محفزة تساهم بشكل كبير على الانتظام بالحضور طيلة العام الدراسي.
وقال أن الإدارة تتابع بشكل جاد الانضباط المدرسي بإصدار تقارير يومية، حيث بلغت نسبة إدخال الغياب وتثبيته في نظام نور 100٪ في مدارس البنات، وتجاوزت نسبة 99٪ في مدارس البنين.
وأضاف أن الإدارة أرسلت تعميماً إلى المدارس عن أهمية تحمل مسؤولياتها تجاه قيمة الانضباط، كما أعلنت عن جائزة الانضباط المدرسي “المدرسة المنضبطة”، لتحفيز الطلاب على الانتظام والاستفادة مما تقدمه المدرسة من فرص تعليم وتعلم وبرامج مساندة.