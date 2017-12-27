عمل القريات ينذر 5 منشآت في محلات الذهب والمجوهرات

جوف - القريات :
نفّذ مكتب العمل بالقريات بمساندة الضبط الميداني مساء أمس حملةً تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات، في إطار حرص ومتابعة فرع الوزارة للتأكد من الالتزام بالأنظمة وتعليمات الوزارة وتنظيم سوق العمل، والتأكد من هويات البائعين.
وأوضح مدير مكتب العمل بالقريات مفضي العنزي ، أن الجولة أسفرت عن ضبط مخالفة للتوطين وإنذار خمس منشآت، تنوعت في عدم وجود رخصة محل، والعمل بدون تسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومخالفات مهنية.
وبيّن العنزي أن الجولات التفتيشية مستمرة في المحافظة ، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة، مؤكداً على الجميع ضرورة التقيد بقوانين وأنظمة الوزارة.