مرور الجوف يطبق النظام على منسوبيه

جوف - سكاكا :
قامت إدارة مرور منطقة الجوف بتشكيل فرق سرية لمتابعة و رصد المخالفات المرورية التي يرتكبها رجال المرور يأتي ذلك بتوجيه و متابعة من سعادة مدير الادارة العامة للمرور العميد/ محمد بن عبدالله البسامي .
وقد ذكر مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي إن رجال المرور هم القدوة للآخرين في عملية الالتزام بأنظمة و تعليمات المرور و يجب أن يطبقوا النظام على أنفسهم قبل أن يطبقوه على السائقين ، و شدد مدير مرور منطقة الجوف في حديثه على أن التعليمات لا تستثني أحد في التطبيق ، و سنطبق النظام على الجميع بشكل حازم للحد من الحوادث المرورية متمنيًا التوفيق للجميع .