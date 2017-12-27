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مرور الجوف يطبق النظام على منسوبيه

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اخبار منطقة الجوف

2017/12/27

2017/12/27


مرور الجوف يطبق النظام على منسوبيه



جوف - سكاكا :

 

 

قامت إدارة مرور منطقة الجوف بتشكيل فرق سرية لمتابعة و رصد المخالفات المرورية التي يرتكبها رجال المرور يأتي ذلك بتوجيه و متابعة من سعادة مدير الادارة العامة للمرور العميد/ محمد بن عبدالله البسامي .

وقد ذكر مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي إن رجال المرور هم القدوة للآخرين في عملية الالتزام بأنظمة و تعليمات المرور و يجب أن يطبقوا النظام على أنفسهم قبل أن يطبقوه على السائقين ، و شدد مدير مرور منطقة الجوف في حديثه على أن التعليمات لا تستثني أحد في التطبيق ، و سنطبق النظام على الجميع بشكل حازم للحد من الحوادث المرورية متمنيًا التوفيق للجميع .


 

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