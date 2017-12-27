مدير جامعة الجوف يلتقي المعيدين والمحاضرين من الجنسين بالجامعة

جوف - سكاكا :
التقى معالي مدير جامعة الجوف/ أ.د إسماعيل بن محمد البشري منسوبي ومنسوبات الجامعة من المعيدين والمحاضرين السعوديين والسعوديات، حيث ناقش معهم جملةً من المحاور حول ما يخص العملية التعليمية وشؤونهم الخاصة بمجال عملهم.
وأكد معاليه خلال اللقاء على ضرورة أن يتمتع الأستاذ والأستاذة الجامعيين بكل الصفات التي تجعلهم قدوة لطلبتهم، وأن دورهم في منظومة العملية الأكاديمية والدراسية بالجامعة يعد دوراً هاماً وكبيراً ويعوَّل عليهم الكثير من الآمال والتطلعات، لرفد الوطن بخريجين وخريجات مؤهلين ومؤهلات وفق أعلى المعايير والمقاييس المعرفية، كما لفت الدكتور البشري إلى أهمية التفاعل مع الدعم الا محدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، لكل ما يمس العملية التعليمية في كافة المراحل، والجامعية على وجه التحديد، فيما شارك وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. نجم الحصيني بالإجابة على العديد من أسئلة الحضور، حول مواضيع الابتعاث والترقيات والمنجزات البحثية.
وكان معالي مدير الجامعة قد أشار إلى ما ينتظره مجتمع التعليم بشكل عام من خطط وبرامج وأنظمة ولوائح سترى النور قريباً، معرباً عن تطلعه لتفاعلٍ أكثر من قبل منسوبي الجامعة كافة، ومنسوبي الهيئات التدريسية خاصة، مع طموحات القيادة الحكيمة، التي تبذل كل الجهود لرفد التعليم بكل متطلباته النوعية.