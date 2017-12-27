‏‫ترقية 13 موظفاً بأمانة الجوف

جوف - سكاكا :
اعتمد أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني قراراً يقضي بترقية 13 موظفاً ممن أكملوا المدة النظامية واستحقوا الترقية للمراتب الوظيفية (الواقعة بين المرتبة الثامنة والمرتبة الرابعة)،مقدماً تهنئته للموظفين المُرقين ،مؤكداً على الجميع بذل ومضاعفة الجهود للارتقاء بخدمات المستفيدين بالصورة الأمثل ، وأداء المهام المناطه بهم على الوجه الأكمل ، خدمةً للوطن والمواطن ، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – ، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ .
وقدم مدير عام إدارة الموارد البشرية الأستاذ / خويطر بن متعب الدغمي شكره وتقديره لسعادة أمين منطقة الجوف لدعمه الدائم لكافة منسوبي أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة , وعلى الموافقة لترقية الموظفين المستحقين متمنيا للموظفين المترقين التوفيق والسداد.
وأعرب الموظفين عن شكرهم لأمين المنطقة لحرصه واهتمامه، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزاً لهم بإذن الله تعالى على مواصلة بذل الجهد والتفاني والإخلاص في العمل، سائلين الله تعالى أن يكون هذا حافزاً لهم لتقديم المزيد من العطاء والمثابرة في أداء المهام الموكلة لهم.
وضمت قائمة الموظفين الذين تمت ترقيتهم :
م
اسم المـوظف
مرتبة الترقـية
1
سعود بن خلف الراشد
الثامنة
2
نافـل بن فرحان الشراري
السابعة
3
سالم بن حمود السرحاني
السادسة
4
زكريا بن ابراهيم الطالب
السادسة
5
خالد بن محمد الفالح
السادسة
6
مشرف بن كريم الرويلي
السادسة
7
مهند بن عيد الخالدي
السادسة
8
خالد بن صالح المقاود
الخامسة
9
سلطان بن إبراهيم الخالدي
الخامسة
10
عبدالرحمن بن خلف العنزي
الخامسة
11
حسن بن فايز البلوي
الخامسة
12
فالح بن اشيهب الشراري
الرابعة
13
محمد بن دخيل البيالي
الرابعة