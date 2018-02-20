جراحات نوعية ناجحة في مستشفى الأمير متعب بسكاكا

جوف - سكاكا :
نجح مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا في إجراء عدد من العمليات الجراحية النوعية والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد خلال الأسبوع الماضي , حيث تمكن فريق طبي من إنقاذ شاب تعرض لحادث مروري نتج عنه عدد من الكسور , حيث حضر إلى طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز , وهو يعانى من كسر خلعي بمفصل الفخذ الأيسر , وكسر مستعرض بالعامود الحلقة بفنجان مفصل الفخذ الأيسر وكسر أعلى عظمة الفخذ الأيسر , وكذلك صعوبة فى حركة أصابع القدم اليسرى ما بعد ضغط على العصب الوركي الأيسر ، حيث قام الفريق الطبي بإجراء عمليتين إحداهما بعظمة الفخذ الأيسر تركيب مسمار فخذ نخاعي تشابكي ثم تلاها رد مفتوح لعظمة الحق “فنجان مفصل الفخذ” وتركيب شريحة خاصة لمثل هذا النوع من الكسور , وبراغي معدنية أعادت خلع المفصل الوركي إلى طبيعته وإزالة الضغط على العصب الوركي حيث تحسنت حالة المريض العامة بعد العملية وزوال الألم حول الفخذ الأيسر.
وفي عملية نوعية أخرى نجح بحمد الله فريق طبي من مستشفى الأمير متعب وكلية الطب بجامعة الجوف في إنهاء معاناة مريض يعاني من دوالي ” تمدد في الأوردة يؤدي إلى آلم وضمور بالخصية والتي تعد أحد أهم أسباب العقم عند الرجال” , وذلك باستخدام المنظار الجراحي عن طريق التجويف الحوضي.
وتعد تقنية المنظار الجراحي من التقنيات الحديثة والتي تساهم في تقليل معاناة المرضى وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتقليل العطل الناتج من فترة شفاء المريض حيث يستطيع المريض العمل بعد العملية.
كما قام فريق طبي بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الأسبوع الماضي بإجراء ستة عمليات جراحية للخلوع الولادية وذلك في مستشفى الأمير متعب سكاكا وتكللت ولله الحمد جميعها بالنجاح .
تجدر الإشارة أن المستشفى أجرى خلال شهر يناير 173 عملة جراحية من بينها 127 عملية جراحة لليوم الواحد .
1 التعليقات
خالد الرشيدي
2018/02/22 at 8:10 ص (UTC 3) رابط التعليق
دكتور رفيق وزملائه المخلصين(0) (0)
شكراً لكم بعد الله عز وجل