ورشة عمل ترخيص وتصنيف الإيواء بالجوف غداً

جوف - سكاكا :
ينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف ورشة عمل عن ترخيص وتصنيف مرافق الإيواء السياحي يقدمها مدير إدارة تنظيم التراخيص بالهيئة المهندس عبدالعزيز الوهبي .
وذلك في مسرح الغرفة التجارية بسكاكا يوم الاربعاء 5/6/1439 هـ , ودعى الفرع جميع المهتمين لحضور الورشة .
وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري أن هذه الورشة تأتي في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها في وقت سابق مع غرفة الجوف , وتهدف لتعريف الملاك والراغبين بالاستثمار بقطاع الإيواء على أنظمة الهيئة ومايحدث لها من تجديد , وقدم شكره لغرفة الجوف ولإدارة التراخيص على تعاونهم .